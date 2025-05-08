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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Спартаке»: «Станкович стал жертвой трансферов. Купили Ливая и Солари – должны играть. Деян один раз Угальде не поставил, другой, не забивает. Это ошибка»

Орлов о «Спартаке»: «Станкович стал жертвой трансферов. Купили Ливая и Солари – должны играть. Деян один раз Угальде не поставил, другой, не забивает. Это ошибка»

«Станкович стал жертвой трансферов. «Спартак» купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде.

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