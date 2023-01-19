Образование ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей интегрируют в российскую систему к 2026 году

Законопроект об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий в состав России рассмотрят в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию 19 января, сообщает «Парламентская газета».
Законопроект об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий в состав России рассмотрят в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию 19 января, сообщает «Парламентская газета».
Свежие комментарии