Лавров: РФ и США признали, что не могут мыслить одинаково

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Администрация президента США Дональда Трампа прямо говорит о желании добиться мира, тогда как Европа хочет "продолжения банкета" в виде войны, заявил в интервью медиахолдингу "Красная звезда" глава МИД РФ Сергей Лавров.