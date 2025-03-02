Лавров: РФ и США признали, что не могут мыслить одинаково

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Администрация президента США Дональда Трампа прямо говорит о желании добиться мира, тогда как Европа хочет "продолжения банкета" в виде войны, заявил в интервью медиахолдингу "Красная звезда" глава МИД РФ Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии