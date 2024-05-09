Если бы президентом был я - Первоочередные задачи по возрождению страны

Валерий Симоненко

Ты, грёбаный "капитан 2 ранга"! "Сука ты, а не матрос", как на флоте говорят. Чего ты, сука, ёрничаешь, чего измываешься над нами, народом российским?! Али жид ты из "колонны 5-й" флотским называясь,, сука? Это спрашиваю тебе я, 82-х летний человек, отдавший Флоту России не мало лет... Гаджиево..., Североморск..., Камчатка, Сахалин, Курилы...,"Звёздочка", "Большой Камень" и прочее.... А? Урод! Ты чего здесь над нами, народом российским, изгаляешься, сука? Флот Росси всегда стена и оплот Государства Российского БЫЛ И ЕСТЬ, а ты что себе здесь, сука, позволяешь, хамьё жидовское!?! Да ты кто такой есть? Не позорь ФЛОТ Российский! Застрелись говно! Совсем берега потерял...