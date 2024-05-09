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Если бы президентом был я - Первоочередные задачи по возрождению страны

Если бы президентом был я - Первоочередные задачи по возрождению страны

Если бы президентом был я, первое, что я бы сделал: - запретил бы татуировки (через увеличение налогов).

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Ты, грёбаный &quot;капитан 2 ранга&quot;! &quot;Сука ты, а не матрос&quot;, как на флоте говорят. Чего ты, сука, ёрничаешь, чего измываешься над нами, народом российским?! Али жид ты из &quot;колонны 5-й&quot; флотским называясь,, сука? Это спрашиваю тебе я, 82-х летний человек, отдавший Флоту России не мало лет...    Гаджиево..., Североморск..., Камчатка, Сахалин, Курилы...,&quot;Звёздочка&quot;, &quot;Большой Камень&quot; и прочее....  А?   Урод! Ты чего здесь над нами, народом российским, изгаляешься, сука? Флот Росси всегда стена и оплот Государства Российского БЫЛ И ЕСТЬ, а ты что себе здесь, сука, позволяешь, хамьё жидовское!?! Да ты кто такой есть? Не позорь ФЛОТ Российский! Застрелись говно! Совсем берега потерял...
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