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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитриев о планах на зимний отпуск: «В этом году поступил на учителя физкультуры в Екатеринбурге – надо будет сдать сессию. Хотим с невестой успеть на какой-нибудь матч Лиги чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что поступил в университет и планирует свадьбу со своей девушкой.

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