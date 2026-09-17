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На торговой улице во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

На торговой улице во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

Во Франкфурте-на-Майне с интервалом в несколько минут произошли два взрыва, повредившие бар, кафе и киоск.

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