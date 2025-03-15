НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Роналду был недоволен заменой на 61-й минуте – ушел в раздевалку, разводя руками. Он забил в игре с «Аль-Холудом»

Роналду был недоволен заменой на 61-й минуте – ушел в раздевалку, разводя руками. Он забил в игре с «Аль-Холудом»

Форвард «Аль-Насра» выглядел разочарованным и сразу ушел в раздевалку, разводя руками. На 4-й минуте 40-летний португалец открыл счет в этой игре, забив 19-й гол в чемпионате Саудовской Аравии и упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх