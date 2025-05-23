💡 Ялта и два посёлка обесточены По информации «Крымэнерго», без света остались Ливадия и Виноградное.
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💡 Ялта и два посёлка обесточены По информации «Крымэнерго», без света остались Ливадия и Виноградное.