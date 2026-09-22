Зеленский обсудил с сенаторами США предложения по деэскалации

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США, встречаясь с сенаторами в Нью-Йорке. Он обсудил предложения по деэскалации, отметил потребность в ракетах для системы ПВО Patriot, и прокомментировал неудачи украинской армии в перехвате российских ракет «Искандер-М».
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