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«Ждем арктический вариант Lada». АвтоВАЗ пообещал адаптировать автомобили Lada к арктическим условиям эксплуатации и 50-градусным морозам

«Ждем арктический вариант Lada». АвтоВАЗ пообещал адаптировать автомобили Lada к арктическим условиям эксплуатации и 50-градусным морозам

Возможность адаптации автомобилей Lada к арктическим условиям обещали проработать на АвтоВАЗе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный по итогам встречи с генеральным директором АвтоВАЗа Максимом Соколовым на Петербургском международном экономическом форуме.

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