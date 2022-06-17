«Ждем арктический вариант Lada». АвтоВАЗ пообещал адаптировать автомобили Lada к арктическим условиям эксплуатации и 50-градусным морозам

Возможность адаптации автомобилей Lada к арктическим условиям обещали проработать на АвтоВАЗе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный по итогам встречи с генеральным директором АвтоВАЗа Максимом Соколовым на Петербургском международном экономическом форуме.