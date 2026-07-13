Ростех
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Ростех

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Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия

Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия

Фото: «РТ-Инжиниринг» Холдинг «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации Ростех завершил основное строительство современного горно-обогатительного предприятия, на котором будут добывать важное сырье для высокотехнологичных отраслей — платину и палладий.

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