Полеты с боевым применением вооружения выполнили штурмовики Су-25 «Грач» ВВО на полигоне в Приморье

В ходе боевого применения летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной части объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированной в Приморье, осуществили пуски неуправляемых реактивных снарядов по целям, имитирующим живую силу.
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