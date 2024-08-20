Взял кредит под залог недвижимости и лишился дома: пенсионеры на Кубани остались без единственного жилья

Взял кредит под залог недвижимости и лишился дома: пенсионеры на Кубани остались без единственного жильяПожилой житель села Новосельского в 2013 году занял денег в кредитной организации под залог собственного дома.
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