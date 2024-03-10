Максимова победила свои страхи

На премьере фильма «Адам и Ева» Полина рассказала, что на съемках ей пришлось столкнуться со. Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова предоставлены пресс-службой кинокомпании «Централ Партнершип» На премьере фильма «Адам и Ева» Полина рассказала, что на съемках ей пришлось столкнуться со многими своими страхами.