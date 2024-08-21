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Петербургский дневник

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Врач Анна Полухина: «Прием пациентов увеличится втрое»

Врач Анна Полухина: «Прием пациентов увеличится втрое»

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Городской многопрофильной больницы № 2, рассказала, что и медики, и пациенты очень ждали открытия нового корпуса Губернатор Александр Беглов накануне открыл капитально отремонтированный корпус Городской многопрофильной больницы №2.

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