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Майами (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Кордой, Димитров – с Серундоло

Майами (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Кордой, Димитров – с Серундоло

Сетка здесь. Miami Open Майами, США 19 – 30 марта 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 11 255 53 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала Себастьян Корда (США)  Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 27 марта, 03.

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