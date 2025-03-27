Майами (ATP). Джокович сыграет с Кордой, Фис – с Меньшиком, Фриц – с Берреттини, Димитров вышел в 1/2 финала

Сетка здесь. Miami Open Майами, США 19 – 30 марта 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 11 255 53 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала Себастьян Корда (США) Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 27 марта, 23.
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