"Это не что иное как абсурд", - президент федерации мигрантов РФ, раскритиковал инициативу российского депутата

Тамара Елисеева Откуда у Кареновна такие данные по преступлениям мигрантов? Лоббист ещё один завелся, которому, скорее всего, платят наплодившиеся диаспоры. Пусть переезжает из Москвы не в закрытые коттеджные поселки, а в города, вокруг Москвы и увидит, что творят эти безграмотные нелюди.пусть прочитает поо законы для эмигрантов в Эмиратах, жесткое ограничение действий приезжих и никто не пикает и не встаёт на сторону приезжих. И как это новое поколение безграмотной толпы имеет отношение к нашим согражданам? Почему бы каженову не пойти на фронт? Поменял бы свои взгляды на жизнь простых людей, которые вынуждены терпеть безмозглых недочеловеков, плодящихся, как тараканы. Гражданство через 5 лет, семьи только дома с выводком и оружие аборигенам запретить.

Лариса Поплавская Это абсурд», — гражданин Коженов, что вы еще не за решеткой. Вы истинный вражина русского народа. Было бы неплохо если бы вас расстреляли те кому вы раздаете оружие, усложняя жизнь тем, кто законно проживает на этой земле. А все остальные пришлые, которых как у Крылова4 "А вы друзья! как ни садитесь, все в музыканты не годитесь" Не будет туркмен или узбек русским никогда, хоть на лоб ему поставь штамп, что он русский.