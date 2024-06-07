Обычное пельменное тесто и фарш, а получается вкуснее чебуреков: в чем хитрость уйгурских лепешек

Гош-нан – блюдо уйгурской кухни, которое оценили кулинары, уставшие от чебуреков и беляшей. Уйгуры – тюркский коренной народ Восточного Туркестана, который обладает самобытной историей, культурой и, конечно, кухней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии