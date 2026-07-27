Атомная бомба больше не нужна. Иран нашел оружие посильнее...

Идиотизм неизлечим.Объяснять Вам ничего не буду, Вы не поймёте, уровень интеллекта уж очень низкий.

Катерина

Меня всегда бесят неблагодарные люди, у которых ВЕЗДЕ ХОРОШО, кроме своей Родины. Такие и Союз погубили... и сегодня копытом землю роют. То Китай у них пример для подражания... то Иран... то Америка... кто угодно, только не Родина...