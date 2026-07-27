Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Атомная бомба больше не нужна. Иран нашел оружие посильнее...

Атомная бомба больше не нужна. Иран нашел оружие посильнее...

© REUTERS / Stringer Der Spiegel | Германия В минувший четверг через Ормузский пролив прошли всего три грузовых судна — рекордно низкий показатель, пишет Spiegel.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Идиотизм неизлечим.Объяснять Вам ничего не буду, Вы не поймёте, уровень интеллекта уж очень низкий.
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1 м.
Катерина
Меня  всегда  бесят  неблагодарные  люди,  у  которых   ВЕЗДЕ  ХОРОШО, кроме   своей Родины. Такие и  Союз  погубили... и  сегодня копытом  землю  роют.   То  Китай  у  них  пример  для   подражания...  то  Иран... то  Америка...  кто  угодно,  только не  Родина...
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1 м.
Людмила Фирстова
И я тоже таких терпеть не могу, объяснять этим вырусям нечего, да и метать бисер перед свиным рылом, себя не уважать
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1 м.