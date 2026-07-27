© REUTERS / Stringer Der Spiegel | Германия В минувший четверг через Ормузский пролив прошли всего три грузовых судна — рекордно низкий показатель, пишет Spiegel.
Атомная бомба больше не нужна. Иран нашел оружие посильнее...
Комментарии
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Людмила Фирстова
Идиотизм неизлечим.Объяснять Вам ничего не буду, Вы не поймёте, уровень интеллекта уж очень низкий.
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1 м.
Катерина
Меня всегда бесят неблагодарные люди, у которых ВЕЗДЕ ХОРОШО, кроме своей Родины. Такие и Союз погубили... и сегодня копытом землю роют. То Китай у них пример для подражания... то Иран... то Америка... кто угодно, только не Родина...
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1 м.
Людмила Фирстова
И я тоже таких терпеть не могу, объяснять этим вырусям нечего, да и метать бисер перед свиным рылом, себя не уважать
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1 м.
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