В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 октября

В России повысятся выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. С 1 октября в России на 10,5% повысятся выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов.
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