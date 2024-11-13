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Петербургский дневник

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Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Ее имущество выставлено на продажу Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Согласно информации SHOT, её задолженность перед Федеральной налоговой службой на момент вынесения решения составила 1 миллиард 168 миллионов 32 тысячи 695 рублей.

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