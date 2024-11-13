Ее имущество выставлено на продажу Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Согласно информации SHOT, её задолженность перед Федеральной налоговой службой на момент вынесения решения составила 1 миллиард 168 миллионов 32 тысячи 695 рублей.