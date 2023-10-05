Более 3,2 тысячи проживающих в Латвии граждан России могут обязать покинуть страну

Более чем 3 тыс. проживающим в Латвии гражданам РФ разослали письма о том, что из-за новых требований закона об иммиграции им, возможно, придется уехать из страны либо подать заявку на какой-либо из видов на жительство.
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