В Рязани ищут очевидцев ДТП с пятью пострадавшими

Авария случилась 28 июля, примерно в 19:50, на 505-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 21-летний водитель Daewoo Gentra врезался в Nissan X-Trail, за рулем которого был 43-летний мужчина.
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