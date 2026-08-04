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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пятью пострадавшими

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пятью пострадавшими

Авария случилась 28 июля, примерно в 19:50, на 505-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 21-летний водитель Daewoo Gentra врезался в Nissan X-Trail, за рулем которого был 43-летний мужчина.

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