В небе Литвы заметили беспилотник — объект двигался на север. Об этом 18 октября сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.
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