Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «Туполев» раскрыли детали масштабной программы возобновления производства модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М («Белый лебедь»).
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А деньги взять у тех...кто получает 5000 000 в день???
Тяжело будет построить. Всю зарплату в стране поглощают те, кто ничего не делает, всякие банковские служащие, господа на всех уровнях в ПФ РФ, страховщики и прочая ЖКХашная прослойка (как было написано в интернете - более 500 тысяч рублей в месяц и до 1,2 миллиона рублей) ! Для строителей нашего щита не найдётся!
Красота! Спасёт мир
Только храните потом в ангарах,а не открытой местности!