Американский беспилотник опасно приблизился к российскому Су-34 над Хомсом

ЛЛ Леонид Ла Рошель Дичь какая-то. С какого члена пиндосам рисковать своим разведчиком? Чтобы припугнуть российского лётчика? Бред. А если бы наш "Ли Си Цын" "неадекватно среагировал" и завалил бы эту птичку, нафаршированную секретнейшей разведаппаратурой? Мля, о таком подарке наши "спецы" и мечтать не могли.

Николай Герасименко Ну этот БПЛА уже не является для нас тайной, такой мы уже изучили, подняв его со дна Черного моря после похожего инцидента с нашим самолетом.