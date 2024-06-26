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Регионы России

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Американский беспилотник опасно приблизился к российскому Су-34 над Хомсом

Американский беспилотник опасно приблизился к российскому Су-34 над Хомсом

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper приблизился на опасное расстояние к российскому истребителю Су-34 Воздушно-космических сил России над сирийской провинцией Хомс.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дичь какая-то. С какого члена пиндосам рисковать своим разведчиком? Чтобы припугнуть российского лётчика? Бред. А если бы наш &quot;Ли Си Цын&quot; &quot;неадекватно среагировал&quot; и завалил бы эту птичку, нафаршированную секретнейшей разведаппаратурой? Мля, о таком подарке наши &quot;спецы&quot; и мечтать не могли.
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14 час.
Николай Герасименко
Ну этот БПЛА уже не является для нас тайной, такой мы уже изучили, подняв его со дна Черного моря после похожего инцидента с нашим самолетом.
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13 час.
А Кудасов
Вы изучали лично или по слухам?
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12 час.

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