Василий Тарлев: «Конституция не должна меняться, когда меняются политики»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев поздравил Конституционный суд с 30-летием, но в то же время высказал ряд критических замечаний относительно нынешнего состава и полномочий учреждения.
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