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Жителей камчатского поселка Ключи накрыло пеплом от вулкана

Жителей камчатского поселка Ключи накрыло пеплом от вулкана

Поселок Ключи на Камчатке накрыло пеплом от вулкана Безымянного. Жителей просят оставаться дома, окна держать закрытыми, а детям отменили занятия в школах, пишет в Telegram-канале камчатский филиал геофизической службы РАН.

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