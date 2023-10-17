Жителей камчатского поселка Ключи накрыло пеплом от вулкана

Поселок Ключи на Камчатке накрыло пеплом от вулкана Безымянного. Жителей просят оставаться дома, окна держать закрытыми, а детям отменили занятия в школах, пишет в Telegram-канале камчатский филиал геофизической службы РАН.
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