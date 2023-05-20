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В США допустили потерю военных вместе с ЗРК Patriot на Украине - экс-советник главы Пентагона

В США допустили потерю военных вместе с ЗРК Patriot на Украине - экс-советник главы Пентагона

© Twitter / Oleksii Reznikov Читать в Армия США могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 19 мая Ранее в Минобороны РФ официально сообщили, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.

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