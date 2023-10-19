Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

Вячеслав Пикулин ИЗВИНИТЕ сапог.... когда к нам в бригаду в удмуртии приехали в 91г и просили помощь в перевороте... нас комбриг собрал и спросил наше мнение все сказали вне политики... хотя наша бригада могла на уши поднять удмуртию там не было войск....

Вячеслав Пикулин знаете перечитав ваше написаное не узнал ни чего нового.... а старое могу рассказать про 5-6 колонну ВЫ о чем?