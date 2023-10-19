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Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

В случае уклонения от службы и отказа от участия в нашей специальной военной операции мигрантов необходимо лишать российского гражданства.

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Комментарии
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Вячеслав Пикулин
ИЗВИНИТЕ сапог.... когда к нам в бригаду в удмуртии приехали в 91г и просили помощь в перевороте... нас комбриг собрал и спросил наше мнение все сказали вне политики... хотя наша бригада могла на уши поднять удмуртию там не было войск....
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5 час.
Вячеслав Пикулин
знаете перечитав ваше написаное не узнал ни чего нового.... а старое могу рассказать про 5-6 колонну ВЫ о чем?
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5 час.
Natalija Osminina
О том, что  под термином &quot;5-ая колонна&quot; могут быть разные силы. И те, что были поставлены амерами во времена Ельцина, и служащие глобалистам. Россия до сих пор насквозь сверху донизу опутана коррупционными связями с тех самых времен, как Горбачев с Ельциным основали Центробанк России, принадлежащий США. Надеюсь, Вы об этом тоже знаете.
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4 час.

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