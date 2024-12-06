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CNN: Маск потратил не менее $260 млн на предвыборную кампанию Трампа

CNN: Маск потратил не менее $260 млн на предвыборную кампанию Трампа

Затраты американского миллиардера Илона Маска на содействие избранию Дональда Трампа президентом США составили не менее 260 млн долларов, сообщает CNN, ссылаясь на документы Федеральной избирательной комиссии.

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