В Малайзии снесли один из самых больших стадионов в мире

В Малайзии снесли стадион «Шах Алам», который принимал матчи сборной страны. Одна из самых больших арен в мире, построенная в 2014 году, вмещала 80 000 человек, но в 2020 году ее конструкцию признали аварийной.
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