Аналитики подсчитали, сколько лет пермяки копят на первый ипотечный взнос. Инфографика

В среднем жителям Прикамья требуется примерно 2,9 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Аналитики в своих расчетах брали за основу семью с ребенком и двумя работающими взрослыми, которые ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов.