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Хуситы подтвердили атаку на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы подтвердили атаку на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы подтвердили нанесение ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. «Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно поразила цель», — говорится в публикации в Telegram-канале хуситов.

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