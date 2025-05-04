Хуситы подтвердили атаку на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы подтвердили нанесение ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. «Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно поразила цель», — говорится в публикации в Telegram-канале хуситов.