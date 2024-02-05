Терапевт Иванова: злоупотребление спиртным может спровоцировать проявление эпилепсии

Врач-терапевт Виктория Иванова рассказала, что может спровоцировать у человека проявление эпилепсии. В большинстве случаев такое неврологическое заболевание как эпилепсия впервые дает знать о себе в детском и подростковом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии