Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 004 подписчика

Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России

Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России

Россия начнет наступление сразу на нескольких направлениях к 9 мая, такой прогноз дал глава пресс-службы бригады «Стальной кордон» Иван Шевцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх