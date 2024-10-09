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Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как Россия закрыла небо для европейских самолётов, в ответ на санкции? Тогда Европа испытала просто колоссальные проблемы с полётами в Сингапур, Австралию, Индию, Корею, Японию и далее по списку.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... пусть радуются, что еще существуют, за поставки оружия дуркаине это слишком мягкий ответ...
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10 час.
Регина Толстоброва
Какая радостная новость. молодцы иранцы.
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7 час.
Владимир Назанский
Проблема незначительная, будут летать над Аравийским полуостровом,зправляться ОАЕ или Омане. Вот если Саудиты закроют небо -тогда будет очень ощутимо.
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2 час.

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