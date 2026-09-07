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Аргументы недели

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Морпех с позывным Атлет: от спортивных побед к штурмам

Морпех с позывным Атлет: от спортивных побед к штурмам

Среди грязи и дыма передовой линии на Сумском направлении, в блиндаже, где вместо неба — земляной потолок, на стене висит плакат с надписью: «Люблю Россию и вам советую».

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