Бойцы ВДВ «Ланцетами» уничтожили арторудия ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет разведывательного БПЛА Zala соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружил на правом берегу Днепра орудия артиллерии и 155-миллиметровую буксируемую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего уничтожил их боеприпасами «Ланцет».
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