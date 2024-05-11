Марк Кьюбан отказывает урегулировать иск с обвинением продвижения криптоброкера Voyager Digital

Крипто-брокер Voyager Digital стал одним из нарицательных имен прошедшей криптозимы. Банкротство компании усилило падение рынка киптовалют по вине ее руководства, которое увлеклось инвестированием в CeFi-отрасль, не оценив адекватно риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии