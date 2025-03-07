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Глава МИД Китая высказался о дружбе Пекина и Москвы

Глава МИД Китая высказался о дружбе Пекина и Москвы

Дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. Таким образом об отношениях Пекина и Москвы высказался глава Министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И, его слова приводит РИА Новости.

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