Глава МИД Китая высказался о дружбе Пекина и Москвы

Дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. Таким образом об отношениях Пекина и Москвы высказался глава Министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И, его слова приводит РИА Новости.
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