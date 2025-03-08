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Микрон и британский мальчик

Микрон и британский мальчик

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну про то, что Макрон вчера накукарекал, писать лень, да и смысла нет.Он за свои слова никогда не отвечал, с чего бы начинать сейчас? Плетёт языком, не задумываясь ни о последствиях, ни о реальности своих угроз.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Если на фотографии с британским флагом этот пленный, то он явно не наивный малолетка и тюрьму заслужил.
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21 час.
Балу -
Прикладом обоим по ... Морде лица... И первому, и второму... И не плашмя, а ребром... Снизу вверх... Для профилактики...
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15 час.
Silver Kont
Тюрьмы он не заслуживает, наёмников по сложившейся практике всегда расстреливали на месте....
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14 час.
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