Газета.ру

7 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    А откуда ему знать ! У него кто то спрашивать будет ?Зампостпреда Брит...
  • Евгений Буторин
    Это кто там вякает?Представитель гос...
  • Starley Вячеслав
    Чья бы корова мычала. А вы пиндосы ворует людей по всему миру и сажает из без суда. Клоуны,что то ещё требуют...Представитель гос...

Император и премьер Японии надеются, что ужасы Второй мировой войны никогда не повторятся

Император и премьер Японии надеются, что ужасы Второй мировой войны никогда не повторятся

Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии по случаю 77-летия со дня объявления выхода страны из Второй мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх