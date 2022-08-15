Император и премьер Японии надеются, что ужасы Второй мировой войны никогда не повторятся

Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии по случаю 77-летия со дня объявления выхода страны из Второй мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся.
Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии по случаю 77-летия со дня объявления выхода страны из Второй мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся.
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