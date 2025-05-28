Sky News: Лавров одновременно устроил выговор и преподал урок Мерцу

Глава МИД РФ прокомментировал недавнее заявление канцлера ФРГ Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, сообщил корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
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