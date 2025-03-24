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Царьград

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В Приморье найдено тело ветерана СВО: возбуждено уголовное дело

В Приморье найдено тело ветерана СВО: возбуждено уголовное дело

В Приморском селе Хороль под мостом обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

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Комментарии
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Амара Карпова
Какой бардак творится в стране🤬🤬🤬стыд и позор🤮
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1 д.
Эльвира Величутина
Воевал, чтобы погибнуть дома. Печально.
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22 час.
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