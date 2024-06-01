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Обманули: в Раде резко высказались о решении НАТО по Украине

Обманули: в Раде резко высказались о решении НАТО по Украине

Власти Украины знали о нежелании НАТО принимать страну в альянс, и при этом обманывали страну по этому вопросу, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

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