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SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)

SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)

Быстрее американцы к МКС еще не летали Космический корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13 установил новый американский рекорд скорости перелета к Международной космической станции.

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