SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)

Быстрее американцы к МКС еще не летали Космический корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13 установил новый американский рекорд скорости перелета к Международной космической станции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым