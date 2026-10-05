«РТ-МедТех» представил первый российский медицинский анализатор Scandi Pro для диагностики состава мочевых камней

Фото: «РТ МедТех» Компания «РТ МедТех» Госкорпорации Ростех представила первый российский медицинский анализатор для определения состава мочевых камней (уролитов) на Международном форуме «Биопром».
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