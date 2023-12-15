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Волшебный пендель Путина заставил кур нестись: почему без ускорения «главного» ничего не делается?

Волшебный пендель Путина заставил кур нестись: почему без ускорения «главного» ничего не делается?

И правда, проблемы стали решаться буквально на глазах. Боец ЧВК, для которого обращение к президенту стало последней инстанцией, сразу как только поговорил с президентом, получил удостоверение участника боевых действий.

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Комментарии
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Влад Оганесов
Почему у нас не могут построить рабочие  вертикаль власти,где чиновники на местах решают все вопросы. Это позор, что президент должен решать проблемы регионального масштаба. Надо сразу увольнять таких чинуш.
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10 час.
АИ
Анастасия Иванова
почему яйца дорогие? Когда снизят цены?
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6 час.
Константин Конышев
Путину надо было спросить&quot; не,что у тебя с яйцвми&quot;,а что у тебя с мозгами министр сельского хозяйства. А так,это просто колыхание воздуха. И не хвалить такого министра надо,а гнать,но кто,ж его выгонит,он же П......в.
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1 час.

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