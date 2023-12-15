Волшебный пендель Путина заставил кур нестись: почему без ускорения «главного» ничего не делается?

Почему у нас не могут построить рабочие вертикаль власти,где чиновники на местах решают все вопросы. Это позор, что президент должен решать проблемы регионального масштаба. Надо сразу увольнять таких чинуш.

Константин Конышев

Путину надо было спросить" не,что у тебя с яйцвми",а что у тебя с мозгами министр сельского хозяйства. А так,это просто колыхание воздуха. И не хвалить такого министра надо,а гнать,но кто,ж его выгонит,он же П......в.