И правда, проблемы стали решаться буквально на глазах. Боец ЧВК, для которого обращение к президенту стало последней инстанцией, сразу как только поговорил с президентом, получил удостоверение участника боевых действий.
Волшебный пендель Путина заставил кур нестись: почему без ускорения «главного» ничего не делается?
Комментарии
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Влад Оганесов
Почему у нас не могут построить рабочие вертикаль власти,где чиновники на местах решают все вопросы. Это позор, что президент должен решать проблемы регионального масштаба. Надо сразу увольнять таких чинуш.
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10 час.
АИ
Анастасия Иванова
почему яйца дорогие? Когда снизят цены?
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6 час.
Константин Конышев
Путину надо было спросить" не,что у тебя с яйцвми",а что у тебя с мозгами министр сельского хозяйства. А так,это просто колыхание воздуха. И не хвалить такого министра надо,а гнать,но кто,ж его выгонит,он же П......в.
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1 час.
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